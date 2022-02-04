Каттани прокомментировал возможное возвращение футболиста Крала в "Спартак"

ТАСС, 4 февраля. Чешский полузащитник Алекс Крал, выступающий на правах аренды за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм", может вернуться в московский "Спартак" летом. Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Лука Каттани, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее "Спартак" объявил о трансфере люксембургского полузащитника швейцарского клуба "Янг Бойз" Кристофера Мартинса, который выступает на позиции Крала. Футболист будет выступать за "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Российский клуб будет иметь право приоритетного выкупа игрока.

"С Ваноли мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25-30 кандидатов, многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке - это правда. Есть вероятность, что Крал вернется в "Спартак" летом. Из того, что я слышал об Алексе, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов, также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. Возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить", - сказал Каттани.

Кралу 23 года, он выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего за москвичей он провел 60 матчей во всех турнирах, отдав шесть результативных передач. В августе 2021 года был отдан в аренду в английский "Вест Хэм", за который провел пять матчей.