Спортивный директор "Спартака" заявил, что футболист Максименко не покинет команду

ТАСС, 4 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" доверяет голкиперу Александру Максименко и не собирается с ним расставаться. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал спортивный директор команды Лука Каттани.

"Максименко точно останется в "Спартаке". Понятно, что [Александр] Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другой клуб. Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола: одного хорошего вратаря для команды недостаточно", - сказал Каттани.

"У Максименко были негативные моменты по ходу сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать", - добавил Каттани.

Максименко 23 года, он является воспитанником "Спартака". В сезоне-2021/22 Максименко провел 17 матчей за команду в различных турнирах, в которых пропустил 28 мячей.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.