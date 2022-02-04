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Футбол в России

СМИ: турецкий "Фенербахче" провел переговоры с футболистом "Зенита" Дзюбой

Контракт нападающего с петербургским клубом истекает по окончании нынешнего сезона
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Руководство турецкого "Фенербахче" провело переговоры с футболистом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой и намерено подписать контракт с игроком летом. Об этом сообщает турецкая газета Takvim.

Контракт 33-летнего форварда с "Зенитом" истекает по окончании нынешнего сезона. По информации издания, в ближайшие дни руководство турецкого клуба снова встретится с Дзюбой.

Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 24 матча в различных турнирах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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