СМИ: турецкий "Фенербахче" провел переговоры с футболистом "Зенита" Дзюбой

ТАСС, 4 февраля. Руководство турецкого "Фенербахче" провело переговоры с футболистом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой и намерено подписать контракт с игроком летом. Об этом сообщает турецкая газета Takvim.

Контракт 33-летнего форварда с "Зенитом" истекает по окончании нынешнего сезона. По информации издания, в ближайшие дни руководство турецкого клуба снова встретится с Дзюбой.

Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 24 матча в различных турнирах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.