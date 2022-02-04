Жители Югры провели эстафету в поддержку участников зимних Олимпийских игр в Пекине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Эстафету поддержки участников зимних Олимпийских игр в Пекине провели жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Она прошла дистанционно в Instagram, сообщили в пятницу в Центре управления Югры.

В составе сборной России будут выступать четыре югорских спортсмена в трех видах спорта: Кристина Резцова (биатлон), Сергей Устюгов (лыжи), Наталья Соболева и Андрей Соболев (сноуборд).

"Губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира в социальных сетях, посвященного вопросам здоровьесбережения, присоединилась к эстафете, цель которой познакомить югорчан со спортсменами, принимающими участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Акция прошла в Instagram. Эстафету запустил девятилетний сургутянин, победитель первенства управления спортивных сооружений "Факел" по дзюдо, победитель первенства города Сургута по самбо Николай Крылов, который недавно попал в книгу рекордов России, выполнив 30 переворотов через голову с борцовского моста", - сказано в сообщении.

Тренер Николая Нариман Гаджимурадов выразил слова поддержки участникам Олимпийских игр в Пекине и обратился к главе региона с предложением поддержать акцию любителей спорта ХМАО в поддержку олимпийцев. "Сегодня начинаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Мы все следим за этим событием. Присоединяюсь к вам, уважаемые югорчане, в пожелании нашим спортсменам удачи и побед. Ждем вас дома с медалями! И главное - не болеть! В свою очередь, призываю принять участие в этой эстафете", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится в пятницу, начало - 15:00 мск. Она пройдет на Национальном стадионе Пекина.