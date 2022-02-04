Команда "Формулы-1" "Хаас" вновь использовала российский флаг в раскраске болидов на сезон

ТАСС, 4 февраля. Раскраска болидов американской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" на сезон 2022 года вновь выполнена в цветах российского флага. Ливрею машин команда представила в пятницу.

С 2021 года титульным спонсором команды является российская компания "Уралкалий", которой владеет Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Партнером россиянина по команде является сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Как и в прошлом году, российский триколор присутствует на переднем антикрыле и боковых частях болида.

"Хаас" по итогам прошлого сезона занял последнее место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка. Лучшим результатом Мазепина был финиш на 14-м месте, Шумахера - на 12-м.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.