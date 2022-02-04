Винер-Усманова: первые тренеры медалистов Олимпиад должны получать звание заслуженных

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первым тренерам спортсменов, которые завоевали медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, необходимо присваивать звание "Заслуженный тренер России". Такое мнение на первом заседании рабочей группы комитета Государственной думы по физической культуре и спорту "О гармонизации законодательства в Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства об образовании" высказала член комитета, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"Мы тренируемся и работаем в школе, мы продвинули проект раннего физического развития. Летом в Краснодаре открывается первый центр раннего физического развития. Думаю, что в этом направлении и будем развиваться. Огромную роль играют педагоги, которые занимаются с детьми физкультурой, а после уроков должны с ними работать в детской спортивной школе, [Алина] Кабаева тоже тренировалась в школе, была в системе образования", - сказала Винер-Усманова.

"Сейчас я получаю письма с Урала и из Пензы, что первые тренеры подготовили спортсменов, но не получают звания заслуженного тренера, нам это не нужно. Конечно, мы должны пересмотреть, что неправильно сделали, а сделали так, что только один тренер, который вывез на Олимпиаду, может получить заслуженного. Но кто я без ребенка, кто я без первого тренера, который его нашел, начал учить и передал. Если мы дадим им звание заслуженного тренера, это даст стимул для работы другим", - добавила она.

В апреле 2021 года Госдумой был принят закон о внесении изменений в федеральные законы о физкультуре и спорте и об образовании в части гармонизации, согласно которому все спортивные учреждения получат статус образовательных с единой системой контроля, а все тренеры и тренеры-преподаватели получат статус педагогических работников. Он вступил в силу с 1 января 2022 года. Позднее министр спорта Олег Матыцин отметил, что из-за быстрого режима принятия закона возник ряд вопросов, связанных в том числе с лицензированием спортшкол.