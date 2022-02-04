Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы не примут участия в параде на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на Олимпиаде стартовал командный турнир фигуристов, по итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

Россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у одиночников, в соревнованиях танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, также второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе соревнований спортивных пар. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.

Церемония открытия начнется в 15:00 мск и пройдет на Национальном стадионе в Пекине. Российские спортсмены пройдут под 46-м номером. Знаменосцами российской сборной на церемонии открытия ранее были выбраны капитан хоккейной команды Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.