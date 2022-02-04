Рожков: в состав сборной России на Паралимпиаду вошли 28 заслуженных мастеров спорта

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав сборных команд России на Паралимпийские игры 2022 года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Заседание исполкома ПКР прошло 4 февраля.

"В настоящее время на Игры в Пекине распределено 90% квалификационных мест. Сегодня на заседании исполкома были утверждены составы российских команд, которые примут участие в Играх. В них вошли 68 спортсменов, из которых 28 - заслуженные мастера спорта России, 11 - мастера спорта международного класса. Самыми титулованными являются трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин и Екатерина Румянцева, а также трехкратный чемпион Игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев. Мы примем участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 виде программы из 78", - сообщил Рожков.

Рожков отметил, что для двукратной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Марии Иовлевой и двукратного паралимпийского чемпиона по горнолыжному спорту Валерия Редкозубова предстоящие Игры станут четвертыми. "Всего в Пекин отправятся восемь паралимпийских чемпионов. Самыми молодыми спортсменами в составе делегации станут 15-летние Дарья Ищенко и Иван Васильев, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту. Самым возрастным участником Игр от нашей команды станет сноубордист Вячеслав Латышев", - добавил Рожков.

"Ожидается, что состав делегации увеличится, и в него войдут до 72 спортсменов. Дополнительные квоты на участие мы планируем получить при распределении двухсторонних приглашений, которое состоится 15 февраля. Данным методом будут распределены 62 квоты: в лыжных гонках и биатлоне - 24 квоты, 20 квот - в горнолыжном спорте и 18 квот - в сноуборде. Окончательный состав делегации, включая официальных лиц и персонал спортсменов, исполком ПКР утвердит до 18 февраля", - отметил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. На Паралимпиаде 2018 года в Пхёнчхане россияне выступали в статусе нейтральных паралимпийских спортсменов из-за приостановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК).