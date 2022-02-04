В Минспорте рассказали о работе над законом по гармонизации спорта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Три нормативных акта по закону "О гармонизации законодательства в РФ о физической культуре и спорте и законодательства об образовании" уже утверждены и прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Об этом на первом заседании рабочей группы комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал замминистра спорта России Алексей Морозов.

В пятницу прошло первое заседание рабочей группы "О гармонизации законодательства в РФ о физической культуре и спорте и законодательства об образовании" под председательством члена комитета Романа Терюшкова.

"Прежде чем приступать к разработке нормативных актов и планов, мы несколько раз собирались на площадках для обсуждения этих вопросов с достаточно широким кругом участников. 28 декабря правительство утвердило концепцию и план реализации детско-юношеского спорта до 2030 года. План достаточно обширный, имеет широкое направление действий, комплексно охватывает все те вопросы, про которые мы здесь сказали", - сказал Морозов.

"29 нормативных актов должен утвердить Минспорт, три - Минпросвещения, пять - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, один - Минздрав. Три нормативных акта уже утверждены и прошли государственную регистрацию в Минюсте РФ, четыре утверждены и направлены на государственную регистрацию в Минюст, два утверждены и находятся в стадии направления на государственную регистрацию, ждут итогов общественного обсуждения, шесть разработаны и находятся в диалоге с субъектами до направления в общественное обсуждение при регистрации в Минюсте, 10 направлены в различные организации, задействованные в этом процессе, чтобы получить обратную связь. Еще к четырем мы должны будем приступить уже со второго квартала. Практически по всем 38 пунктам, про которые я сказал, идет целенаправленная работа, в ходе этой работы мы выявили определенные узкие места, на которые нам следует обратить внимание", - добавил Морозов.

Заместитель министра спорта отметил, что в декабре прошлого года было организовано несколько обсуждений со всеми школами и каждым субъектом. "В декабре прошло три широких обсуждения, организованных Минпросвещения, со всеми организациями, задействованными в сфере, - отметил он. - Достаточно широкое обсуждение было по этому вопросу, чтобы мы могли в плане и графике разработки нормативных актов воплотить то, что у нас должно быть".

Основными темами, которые там прозвучали были лицензирование, оплата труда тренеров, аттестация тренеров, обеспечение финансирования в субъектах. 17 января в соответствии с пунктом этого плана Минспорт вместе с Минпросвещения утвердил методические рекомендации в органы исполнительной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления в части применения и положения закона "о гармонизации". "Для того, чтобы регионы, Минфин, все субъекты, задействованные в этом процессе, понимали, в какой последовательности будут идти нормативные акты, был организован план-график реализации нормативных актов в законе "о гармонизации". 38 мероприятий предусмотрено", - заключил Морозов.