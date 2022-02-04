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Олимпиада-2022 в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры в Пекине открытыми

На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов наград
© Сергей Бобылев/ТАСC

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады проходит на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

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"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил Си Цзиньпин.

Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.

Олимпийские игры пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего" при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Пекин является единственным в истории городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Соревнования начались 3 февраля, когда в борьбу вступили смешанные команды по керлингу, женские сборные по хоккею и фристайлисты в дисциплине "могул". Игры пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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