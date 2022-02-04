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Олимпиада-2022 в Пекине

Скобликова назвала гордостью выбор Фаткулиной знаменосцем сборной России

Также знаменосцем был выбран хоккеист Вадим Шипачев

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выбор конькобежки Ольги Фаткулиной знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Олимпийских игр стал большой гордостью. Такое мнение высказала ТАСС шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.

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Церемония открытия Олимпийских игр проходит в пятницу в Пекине. Российская делегация вышла на Национальный стадион под 46-м порядковым номером. Знаменосцами команды стали серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

"Очень горжусь Ольгой Фаткулиной. Горжусь тем, что ее выбрали знаменосцем. Это большая гордость для меня, нашей школы и Челябинска, что наша девчонка несет флаг", - сказала Скобликова.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 20 февраля. На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин). Российские спортсмены будут представлены во всех видах. Всего Россию представят 213 спортсменов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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