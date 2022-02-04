Олимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Олимпийский флаг поднят во время церемонии открытия зимних Игр на Национальном стадионе в Пекине.

Торжественная церемония проходит в столице Олимпиады в пятницу. Олимпийский флаг внесли первый китайский чемпион мира по зимним видам спорта конькобежец Ло Чжичуань, победитель Игр-2010 в шорт-треке Чжан Хуэй, серебряный призер Олимпиады-1998 в шорт-треке Ли Цзяньцзюнь, олимпийский чемпион 2010 года в парном катании Шэнь Сюэ, победитель Игр-2006 фристайлист Хань Сяопэн и обладатель золотой медали сочинской Олимпиады в конькобежном спорте Чжан Хун.

Олимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру олимпийскими кольцами, впервые был представлен Пьером де Кубертеном в ходе олимпийского конгресса, проходившего в июне 1914 года в Париже. Это событие было приурочено к 20-летию современного олимпийского движения. Впервые в качестве атрибута Игр флаг появился на Олимпиаде 1920 года в бельгийском Антверпене.

Во время поднятия флага прозвучал олимпийский гимн, исполненный 40 детьми из китайского хора, которые после трех месяцев учебы сумели спеть гимн на греческом языке.

Современный вариант гимна впервые был сыгран на церемонии открытия Олимпийских игр в 1896 году. Официально он был утвержден Международным олимпийским комитетом (МОК) на 55-й сессии организации в 1958 году в Токио. Автор кантаты - греческий оперный композитор Спиридон Самарас, автор слов - поэт Костис Паламас.