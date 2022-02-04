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Олимпиада-2022 в Пекине

В оргкомитете Олимпиады заявили, что здоровье участников Игр является главным приоритетом

Соревнования в Пекине продлятся до 20 февраля
Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Цай Ци Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Цай Ци
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Организаторы зимней Олимпиады в Пекине придают первостепенное значение здоровью участников Игр. Об этом в пятницу на церемонии открытия заявил глава оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Цай Ци.

"Дорогие друзья, поскольку мы продолжаем жить под воздействием COVID-19, безопасность и здоровье всех участников Игр остаются нашим главным приоритетом, - отметил Цай Ци. - Давайте объединимся в солидарности, взаимопонимании и взаимной поддержке, чтобы обеспечить простые, безопасные и яркие Игры".

Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Организаторы предпринимают повышенные меры безопасности для предотвращения рисков распространения коронавируса. Игры проходят в так называемых защитных "пузырях" - на специальных территориях, огражденных от контактов с внешней средой.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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