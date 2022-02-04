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Олимпиада-2022 в Пекине

Президент МОК Томас Бах в день открытия Олимпиады призвал всех политиков к миру

Игры в Пекине продлятся до 20 февраля

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Игр призвал политиков всех стран соблюдать Олимпийское перемирие и "дать миру шанс".

"Всегда строить мосты, никогда не возводить стен, объединять человечество во всем нашем разнообразии - эта миссия поддерживается Генассамблеей ООН, - сказал Бах. - Она приняла резолюцию об Олимпийском перемирии голосами всех 193 участников организации. Эта резолюция отдельно упоминает вас, спортсмены, приветствуя то, как вы продвигаете мир и взаимопонимание людей через олимпийские идеалы. Действуя в олимпийском духе мира, я обращаюсь ко всем политическим силам по всему миру: соблюдайте олимпийское перемирие, дайте миру шанс".

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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