Карпин рассказал, кто из футболистов "Динамо" может получить приглашение в сборную России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассмотрит кандидатуру защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева, если он будет показывать хорошую игру. Комментарий Карпина приводит пресс-служба "Динамо".

Карпин посетил турецкий Белек, где московская команда проводит зимние сборы. Ближайший товарищеский матч "Динамо" проведет против казанского "Рубина" 17 февраля.

"Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. Кого еще рассматриваем в сборную из "Динамо", кроме [Даниила] Фомина, [Федора] Смолова, [Константина] Тюкавина, [Дениса] Макарова и [Арсена] Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет. Тот же [Вячеслав] Грулев. [Даниил] Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом сезоне не выходил, посмотрим", - сказал Карпин.

Скопинцеву 24 года, он перешел в "Динамо" из "Краснодара" в январе 2020 года. В сезоне-2021/22 он провел 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

"Динамо" занимает вторую строчку в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 матчах. Ближайший матч в РПЛ команда сыграет против "Химок" 26 февраля.