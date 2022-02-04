{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков назвал замечательной и лаконичной церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Церемония прошла в пятницу на Национальном стадионе
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине была лаконичной, организаторы тепло поприветствовали гостей Игр. Такое мнение выразил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

Торжественная церемония прошла в пятницу на пекинском Национальном стадионе.

"Замечательная церемония открытия, очень лаконичная. Очень тепло организаторы поприветствовали всех спортсменов, которые приехали на этот замечательный праздник. Уверен, все те, кто был на этой церемонии, и те, кто смотрел ее по телевидению, вдохновились сегодняшним событием. И пути к олимпийским медалям для наших спортсменов открыты и видимы на расстоянии вытянутой руки", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов наград.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Футбол на Украине
Чемпион мира по боксу Усик провел первый матч за футбольный клуб "Полесье"
Украинец вышел на поле на 76-й минуте матча против "Вереса" на товарищеском турнире Winter Cup 2022
Чемпион мира по боксу Усик провел первый матч за футбольный клуб "Полесье"
Читать полностью