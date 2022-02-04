Поздняков назвал замечательной и лаконичной церемонию открытия Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине была лаконичной, организаторы тепло поприветствовали гостей Игр. Такое мнение выразил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

Торжественная церемония прошла в пятницу на пекинском Национальном стадионе.

"Замечательная церемония открытия, очень лаконичная. Очень тепло организаторы поприветствовали всех спортсменов, которые приехали на этот замечательный праздник. Уверен, все те, кто был на этой церемонии, и те, кто смотрел ее по телевидению, вдохновились сегодняшним событием. И пути к олимпийским медалям для наших спортсменов открыты и видимы на расстоянии вытянутой руки", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов наград.