Сборная России по мини-футболу обыграла украинцев и вышла в финал чемпионата Европы

ТАСС, 4 февраля. Сборная России со счетом 3:2 обыграла команду Украины и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

В составе победителей голы забили Антон Соколов (2-я минута), Андрей Афанасьев (15), Артем Ниязов (31). У украинцев отличились Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35). На 39-й минуте голкипер сборной России Дмитрий Путилов отбил удар с пенальти в исполнении Петра Шотурмы.

Сборные России и Украины встретились на крупном турнире впервые с 2007 года, до этого матча последняя встреча команд состоялась в январе 2008 года на международном турнире в Екатеринбурге. Тогда победу со счетом 2:1 одержали россияне. Если учитывать товарищеские матчи и игры на любых международных турнирах, россияне и украинцы провели теперь 12 встреч, 10 из них завершились в пользу сборной России, в двух победа осталась за украинской командой.

Сборная России сыграет в финале чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда уступила испанцам со счетом 3:7. Россияне выигрывали чемпионат Европы в 1999 году, пять раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.

В финальном матче россияне сыграют с победителем встречи между сборными Испании и Португалии, которая пройдет позднее в пятницу. Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля. Действующими победителями чемпионата Европы являются португальцы.