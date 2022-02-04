Хоккейный клуб "Авангард" проведет Матч звезд на Красной площади в Москве

ТАСС, 4 февраля. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" проведет собственный Матч звезд в Москве 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Мероприятие пройдет на ГУМ-катке на Красной площади, вход для болельщиков будет свободным. В матче примут участие четыре команды, в состав которых войдут действующие игроки клуба, ветераны, руководство, воспитанники академии, знаменитости и болельщики. Команды будут названы в честь районов Омска. Помимо самого матча в формате 4х4 состоятся мастер-шоу и конкурсы.

В 2021 году "Авангард" уже проводил собственный Матч звезд в подмосковной Балашихе. В текущем сезоне руководство КХЛ отменило Матч всех звезд из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах.