{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккейный клуб "Авангард" проведет Матч звезд на Красной площади в Москве

КХЛ перенесла Матч всех звезд в нынешнем сезоне на 2023 год

ТАСС, 4 февраля. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" проведет собственный Матч звезд в Москве 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Мероприятие пройдет на ГУМ-катке на Красной площади, вход для болельщиков будет свободным. В матче примут участие четыре команды, в состав которых войдут действующие игроки клуба, ветераны, руководство, воспитанники академии, знаменитости и болельщики. Команды будут названы в честь районов Омска. Помимо самого матча в формате 4х4 состоятся мастер-шоу и конкурсы.

В 2021 году "Авангард" уже проводил собственный Матч звезд в подмосковной Балашихе. В текущем сезоне руководство КХЛ отменило Матч всех звезд из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах.

Теги
КХЛ
Чемпионат Европы по мини-футболу
Алиев: сборная России по мини-футболу в матче с украинцами не могла подвести страну
Российская команда одержала победу в полуфинале чемпионата Европы со счетом 3:2
Читать полностью