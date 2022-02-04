ЦСКА обыграл "Альбу" в матче баскетбольной Евролиги. Швед набрал 3000-е очко в турнире

ТАСС, 4 февраля. Московский ЦСКА обыграл германскую "Альбу" со счетом 91:72 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".
В составе армейцев самым результативным игроком стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У "Альбы" больше всех очков набрал Люк Сикма (15).
Congratulations to @Shved23 for 3000 PTS in the league! @cskabasket #EveryGameMatters pic.twitter.com/YPG4a3lSsm— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 4, 2022
Команды встречались в текущем регулярном чемпионате Евролиги 17 декабря в Берлине. Тогда победу со счетом 93:90 одержал ЦСКА.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, армейцы одержали 14 побед при девяти поражениях. "Альба" опустилась на 16-е место, команда одержала семь побед и потерпела 16 поражений. В следующем матче Евролиги ЦСКА в Тель-Авиве сыграет с местным "Маккаби" 10 февраля. "Альба" в этот же день дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".