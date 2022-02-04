ЦСКА обыграл "Альбу" в матче баскетбольной Евролиги. Швед набрал 3000-е очко в турнире

ТАСС, 4 февраля. Московский ЦСКА обыграл германскую "Альбу" со счетом 91:72 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт". В составе армейцев самым результативным игроком стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У "Альбы" больше всех очков набрал Люк Сикма (15).

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед стал первым российским баскетболистом, набравшим 3 000 очков в турнире. Швед ранее уже выступал за ЦСКА, в составе армейцев он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2008, 2012). С 2015 по 2021 год баскетболист представлял "Химки".