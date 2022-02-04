Баскетбольный клуб УНИКС победил "Жальгирис" в матче Евролиги

ТАСС, 4 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 76:67 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в литовском Каунасе.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 19 очков. У "Жальгириса" 16 очков набрал Эдгарас Улановас.

УНИКС поднялся на шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В активе команды 13 побед в 23 матчах. "Жальгирис" потерпел восьмое поражение подряд в Евролиге, команда занимает последнее место в турнирной таблице с тремя победами в 21 матче. По итогам 34 сыгранных матчей восемь первых команд из 18 выйдут в четвертьфинал.

Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет против сербской "Црвены Звезды" в гостях 11 февраля.