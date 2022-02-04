Ниязов: отмена рукопожатий после полуфинала чемпионата Европы была инициативой украинцев

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Отсутствие рукопожатий после полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу было инициативой сборной Украины. Об этом ТАСС рассказал нападающий российской команды Артем Ниязов.

В пятницу россияне обыграли украинцев со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Удалось ли после игры обменяться рукопожатиями или обменяться благодарностью за игру? Понятно, что после игры мы руки друг другу не жали, это была инициатива с их стороны. Но после матча в подтрибунном помещении некоторые ребята пожелали нам удачи в финале. Мы также перекинулись парой фраз и пожелали им удачи в игре за третье место", - сказал Ниязов.

"Как и говорил до этого, мы едим один хлеб, между нами нет никаких неприятных отношений, неприязни. Все едят один хлеб, играют в футзал. Мне кажется, что для нас это все вне политики", - добавил Ниязов.

Сборная России сыграет в финале чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда уступила испанцам со счетом 3:7. Россияне выигрывали чемпионат Европы в 1999 году, пять раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.

В финальном матче россияне сыграют с победителем встречи между сборными Испании и Португалии, которая пройдет позднее в пятницу. Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля. Действующими победителями чемпионата Европы являются португальцы.