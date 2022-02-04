Экс-тренер сборной России по мини-футболу назвал бескультурьем кричалки украинских фанатов

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Поведение болельщиков сборной Украины по мини-футболу во время полуфинала чемпионата Европы против команды России было бескультурным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по мини-футболу, почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Семен Андреев.

Сборная России в пятницу в Амстердаме обыграла команду Украины в полуфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

"Пока выступление оцениваю положительно, - сказал Андреев. - Вышли в финал, а задачи перед командой поставлены самые высокие. Было немного трудно, потому что из-за травмы и дисквалификации у нас не играли два основных игрока - Робиньо и Артем Антошкин. В целом ребята все матчи провели на хорошем уровне, хотя были и ошибки, но мы дошли до финала".

"В зале было много украинских болельщиков, но в целом он не был заполнен. Но мы уже привыкли к этому [неполной заполняемости трибун], главное - результат", - продолжил собеседник агентства.

Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения. "Скандирования болельщиков сборной Украины? По-честному, мы настолько были увлечены игрой, что кричалки эти только для них и существовали - для нас они никакой роли не играли, мы на них внимание на обращали", - подчеркнул почетный президент АМФР.

"Это глупость и отсутствие культуры, но с этим ничего не поделаешь. Мы во время игры все показали. Смотреть надо на табло", - резюмировал Андреев.

История встреч сборных России и Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров. Матч в Амстердаме стал для команд первым с января 2008 года, когда они встречались на международном турнире в Екатеринбурге. Если учитывать товарищеские матчи и игры на любых международных турнирах, россияне и украинцы провели 11 встреч - девять из них завершились в пользу сборной России, в двух победа осталась за украинской командой.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания - Португалия. Второй полуфинал также состоится 4 февраля. Решающий матч чемпионата Европы пройдет 6 февраля, начало - 19:30 мск.