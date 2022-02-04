Первый канал: Континентальная хоккейная лига предложила не доигрывать регулярный сезон

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предложило не доигрывать регулярный чемпионат из-за вспышек коронавируса в клубах. Об этом в эфире Первого канала сообщила ведущая информационной программы "Время" Екатерина Андреева.

"КХЛ предлагает не доигрывать регулярный чемпионат, эту инициативу предстоит утвердить совету директоров лиги и Федерации хоккея России. Сезон был прерван из-за вспышек ковида в разных клубах, 16 участников плей-офф Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможного, поскольку команды провели разное количество матчей. В КХЛ уверены, что решение не доигрывать регулярный чемпионат позволит избежать новых заражений игроков и зрителей, продолжать чемпионат сейчас невозможно, так как многие ведущие игроки представляют свои сборные на Олимпиаде в Пекине", - сказала Андреева.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады.

"КХЛ постаралась сделать все возможное, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, а это 120 человек из 22 клубов лиги, смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр, нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.