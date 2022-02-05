На Олимпиаде в Пекине разыграют первые медали

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Первые медали будут разыграны 5 февраля на Олимпийских играх в Пекине - определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по конькобежному спорту, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и шорт-треку. В женском хоккейном турнире россиянки сыграют с американками.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля, но соревнования в Пекине к тому моменту уже стартовали: за два дня до зажжения олимпийского огня в борьбу вступили керлингисты, следом за ними - хоккеистки и фигуристы.

Первый олимпийский чемпион Пекина определится в женском скиатлоне, гонка начнется в 10:45 мск. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина. Основные надежды связаны с Непряевой - олимпийским призером, призером чемпионатов мира, действующей победительницей "Тур де Ски". В числе главных конкурентов - норвежка Тереза Йохауг и шведка Фрида Карлссон.

В 11:30 мск начнутся соревнования по конькобежному спорту. У женщин на дистанции 3000 м Россию представят чемпионка мира Наталья Воронина и призер чемпионатов мира Евгения Лаленкова.

Соревнования по биатлону начнутся со смешанной эстафеты. В составе российской сборной - сильнейшие: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Уже в этой гонке российские биатлонисты могут завоевать первую с 2014 года олимпийскую медаль. Начало - в 12:00 мск.

Надежды и хоккей

Есть шансы на призовое место и в прыжках на лыжах с трамплина. В женских соревнованиях выступит Ирина Аввакумова. На прошлых Играх в Пхёнчхане она стала четвертой. Вместе с ней на старт выйдут еще три россиянки - Александра Кустова, Софья Тихонова, Ирма Махиня. Старт - в 14:35 мск.

Соревнования по фристайлу начнутся с могула. Россию представят чемпион мира среди юниоров Никита Новицкий и Никита Андреев. Они выступают в 15:40 мск. Последний комплект наград в этот день будет разыгран в смешанной эстафете в шорт-треке. Российская команда начнет борьбу за медали с четвертьфинала.

Первые заезды пройдут у саночников. У России в этом виде спорта хорошие перспективы на высокие места - в состав входят чемпионы мира Семен Павличенко и Роман Репилов. Начнется квалификация в женском слоупстайле.

Женский хоккейный турнир продолжится четырьмя матчами, в главном сойдутся сборные России и США. В стартовых матчах обе команды одержали победы. Начало встречи - в 16:10 мск.