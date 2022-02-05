Хоккеисты Плотников и Анисимов прилетят в Пекин на Олимпиаду из Красноярска

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной России по хоккею Сергей Плотников и Артем Анисимов прибудут в Пекин на Олимпийские игры из Красноярска. Об этом журналистам рассказал генменеджер команды Илья Ковальчук.

Оба игрока не полетели с остальной командой 2 февраля.

"Они вылетают 6 февраля из Красноярска ночью, прилетят примерно в пять утра, сдадут ПЦР-тесты, надеюсь, что 7-го будут тренироваться. Плотников остается игроком основного состава", - сказал Ковальчук.

Россияне провели утром тренировку, вторая запланирована на вечер по местному времени вместо отмененного контрольного матча с латвийцами. "Сегодня была предыгровая раскатка, ребята здорово пробежались, попробовали большинство. Основная тренировка будет вечером. [Дмитрия] Шугаева не было, поскольку тренер вратарей решил, что четыре вратаря - это много, будем искать лед для тех, кто не заявлен, чтобы они потренировались", - отметил Ковальчук.

В тренировке принимали участие Андрей Кузьменко и Никита Нестеров, которые не участвовали в занятии в пятницу. "Я уже говорил вчера, что наши ребята сдали все отрицательные тесты. Мы с Андреем и Никитой потренировались в зале, они выглядели неплохо сегодня", - сказал генменеджер сборной России.