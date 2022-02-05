Ковальчук: участие в церемонии открытия Олимпиады не помешало сборной России по хоккею

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России не помешало участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал генменеджер команды Илья Ковальчук.

Церемония открытия прошла в пятницу. Одним из российских знаменосцев был капитан хоккейной команды Вадим Шипачев.

"Поход на церемонию открытия планам, вроде бы, не помешал, все ребята выглядели хорошо. Для них это знаковое событие - первый раз на Олимпиаде, поэтому решили пойти. Очень всем понравилось, - сказал Ковальчук. - Мы от штаба отправили Валерия Каменского. Я ни разу не был, надеюсь, что в Милане попаду".

Штаб команды планирует посетить тренировки других команд. "У нас есть расписание, контрольные матчи отменяются, будем смотреть за тренировками. Надо уже готовиться к сборной Швейцарии, мы видео посмотрели, есть представление о команде", - подчеркнул Ковальчук.

Россияне сыграют первый матч олимпийского турнира со швейцарцами 9 февраля.