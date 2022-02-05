{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку коротких программ на Олимпиаде

В субботу будет определена спортсменка, которая выступит в короткой программе командного турнира
Анна Щербакова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку коротких программ на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Абсолютная рекордсменка мира Валиева откатала практически без ошибок, делая упор на тройной аксель. Чемпионка мира Щербакова отрабатывала каскад, Трусова также работала над тройным акселем.

Спортсменку, которая выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады, руководство Федерации фигурного катания на коньках России огласит 5 февраля.

Российские фигуристы занимают второе месте в командном турнире на Олимпиаде, уступая сборной США. Короткие программы одиночницы продемонстрируют 6 февраля, в этот же день мужчины выступят с произвольными программами.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Добродеева: Сборная России по хоккею на 100% готова биться с командой США на Олимпиаде
Игра с американками пройдет в субботу
Добродеева: Сборная России по хоккею на 100% готова биться с командой США на Олимпиаде
Читать полностью