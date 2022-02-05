Решение об участии Робиньо в финале Евро по мини-футболу будет принято в день игры

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение об участии игрока сборной России по мини-футболу Робиньо в финале чемпионата Европы против команды Португалии будет принято в день игры. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Сборная России в пятницу со счетом 3:2 обыграла команду Украины в полуфинале проходящего в Нидерландах чемпионата Европы. Робиньо пропустил встречу из-за травмы.

"По Робиньо вопрос сложный - мы очень хотим, чтобы он сыграл в финале. У него есть травма, которую он получил тремя играми ранее, она усугубилась. Вчера он проходил лечение и даже не приехал на игру, профессионально относясь к процессу восстановления - ему по времени было нужно проходить определенные процедуры. Поэтому он находился в отеле с врачом, который специально занимается решением этой проблемы", - сказал Алиев.

"Очень надеемся, что сможем подвести его к финалу и вылечить ногу. Решение о его участии в матче будет приниматься день в день, потому что по регламенту есть время - мы за три часа до начала матча должны подать окончательный список игроков, которые примут участие в матче", - добавил собеседник агентства.

Робиньо 39 лет, он выступает за сборную России с 2009 года. В составе национальной команды он стал серебряным призером чемпионата мира - 2016, дважды завоевывал серебро чемпионата Европы (2014, 2016), а также стал бронзовым призером Евро - 2018. На турнире в Нидерландах он принял участие в четырех матчах, забив один мяч и отдав три результативные передачи.

В финале чемпионата Европы сборная России 6 февраля встретится с командой Португалии, которая накануне победила испанцев (3:2). Начало решающей игры турнира - 19:30 мск.