В российской команде не выявили случаев коронавируса после церемонии открытия Олимпиады

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражений коронавирусной инфекцией не зафиксировали в российской делегации после церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

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Церемония открытия Олимпиады прошла 4 февраля. В ней приняли участие 80 членов российской делегации. "5 февраля в команде не зафиксировано новых положительных тестов на ковид", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оргкомитете Игр сообщили, что в результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено 45 новых случаев заражения, 25 - среди атлетов и официальных лиц, 20 - среди представителей заинтересованных сторон.