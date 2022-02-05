{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В российской команде не выявили случаев коронавируса после церемонии открытия Олимпиады

В церемонии открытия приняли участие 80 членов российской делегации

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражений коронавирусной инфекцией не зафиксировали в российской делегации после церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

На эту тему
"Вместе ради будущего". В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022
"Вместе ради будущего".

Церемония открытия Олимпиады прошла 4 февраля. В ней приняли участие 80 членов российской делегации. "5 февраля в команде не зафиксировано новых положительных тестов на ковид", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оргкомитете Игр сообщили, что в результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено 45 новых случаев заражения, 25 - среди атлетов и официальных лиц, 20 - среди представителей заинтересованных сторон.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
На Играх в Китае разыгрывается 109 комплектов наград
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
Читать полностью