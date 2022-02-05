Российский спортсмен Климов назвал идеальным олимпийский трамплин для прыжков на лыжах

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Трамплин для прыжков на лыжах в китайском Чжанцзякоу - идеальный, но на объекте бывает встречный сильный ветер. Такое мнение ТАСС высказал член российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов.

В субботу Климов выступил на Олимпийских играх в мужской квалификации на нормальном трамплине, где занял 14-е место из 53, получив 99,5 балла. Спортсмен показал лучший результат среди российских прыгунов с трамплина: Данил Садреев занял 18-е место, Михаил Назаров - 31-е, Роман Трофимов - 33-е. Все российские спортсмены прошли квалификацию.

"Сегодня неплохо выступаю, самочувствие хорошее, все в порядке. Бывают приличные порывы встречного ветра, из-за этого делают небольшие паузы [в выступлениях спортсменов], но трамплин - идеальный, просто супер", - поделился впечатлениями Климов.

Для спортсмена Игры в Пекине стали уже третьей Олимпиадой после соревнований в Сочи и Пхёнчхане. "В Сочи была, безусловно, самая лучшая Олимпиада, - сказал собеседник агентства. - Сейчас такое время - ковидные ограничения и многое не работает по сравнению с тем, что работало на предыдущих Олимпийских играх. Есть гигиенические моменты: [носить] маски, [обрабатывать антисептиком] руки, в некоторые комнаты, например, в тренажерные, вход только в маске, не совсем удобно так тренироваться".

Климову 28 лет, он является первым российским прыгуном на лыжах с трамплина, который одержал победу на этапе Кубка мира (2018) и в общем зачете летнего Гран-при.

Финал индивидуальных мужских соревнований на нормальном трамплине на Олимпиаде пройдет 6 февраля.