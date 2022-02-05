Жуков: лыжница Непряева положила хорошее начало для россиян на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Серебряная медаль лыжницы Натальи Непряевой положила хорошее начало для российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

Ранее в субботу Непряева завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.

"Конечно, смотрел гонку, - сказал Жуков. - Непряева - молодец, это была очень трудная гонка. Видно, что там очень холодно. Начало было не очень, но в конце Непряева блестяще финишировала".

"Хорошее начало положено для нас на этих Играх", - добавил собеседник агентства.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.