Поздняков считает, что серебряная медаль Олимпиады лыжницы Непряевой имеет золотой отлив

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине имеет золотой отлив. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

Победу в скиатлоне одержала норвежка Тереза Йохауг.

"Я поздравляю всю нашу делегацию с первой медалью, медаль действительно заслуженна, - сказал Поздняков. - Абсолютно грамотно тактически разыгранная карта, с точки зрения тактики абсолютно безупречно. Да, понятно, что Йохауг сегодня была гораздо сильнее, вопросов нет. Поэтому сегодняшняя серебряная медаль - с золотым отливом".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.