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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков считает, что серебряная медаль Олимпиады лыжницы Непряевой имеет золотой отлив

Первой в гонке стала норвежка Тереза Йохауг
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине имеет золотой отлив. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Победу в скиатлоне одержала норвежка Тереза Йохауг.

"Я поздравляю всю нашу делегацию с первой медалью, медаль действительно заслуженна, - сказал Поздняков. - Абсолютно грамотно тактически разыгранная карта, с точки зрения тактики абсолютно безупречно. Да, понятно, что Йохауг сегодня была гораздо сильнее, вопросов нет. Поэтому сегодняшняя серебряная медаль - с золотым отливом".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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