Завьялова: олимпийская медаль Непряевой придаст уверенности остальным российским лыжникам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль, завоеванная россиянкой Натальей Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, вселит еще больше уверенности всей сборной России по лыжным гонкам. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова.

Непряева в субботу завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.

"Я внимательно смотрела всю гонку, сейчас у меня слезы на глазах от счастья, - сказала Завьялова. - Наталья просто супер, она очень хорошо разложила силы по дистанции, хотя в классике был у нее момент, когда я подумала, что Наташа выбыла из борьбы. Но, видимо, та решила сама классику отдать тактически, тем более лыжня была переметена. Непряева правильно сделала ставку на конек, да и лыжи у нее сегодня работали просто фантастически".

"Для всей российской лыжной команды очень важно начать Олимпиаду с медали, это однозначно придаст уверенности другим. Ведь вместе все тренировались, значит, делали все правильно", - считает собеседница ТАСС.

По мнению Завьяловой, с Йохауг Непряевой сегодня было не побороться. "Норвежка вообще космос, она здорово подготовилась к этим Олимпийским играм", - заключила Завьялова.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.