Сорин считает серебро Непряевой максимальным результатом для команды России в скиатлоне

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серебро российской лыжницы Натальи Непряевой является максимальным результатом для национальной команды в женском скиатлоне на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер сборной России Егор Сорин.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"В принципе, мы сегодня ожидали медаль, понимали, что вряд ли будет золотая, потому что с Йохауг на такой трассе сложно бороться, - сказал Сорин. - Не знали только, как она будет себя чувствовать. На сегодняшний день результат максимальный, которого команда добилась с помощью Натальи Непряевой".

Россиянки Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина заняли восьмое и 11-е места соответственно. "Я не могу ответить на вопрос, что не получилось сегодня у Татьяны Сориной, потому что еще не разговаривал со спортсменкой. Понятно, что результат неудовлетворительный. Будем разговаривать, но сейчас ничего не могу сказать", - добавил Сорин.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.