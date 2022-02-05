Первый тренер Непряевой рассказал, за счет чего спортсменка завоевала серебро Олимпиады

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине благодаря грамотно проведенной гонке. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер спортсменки из Твери Александр Смирнов.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

В субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.

"Я расцениваю ее выступление как очень удачное. Йохауг есть Йохауг, я думаю, с ней сложно бороться. А вот среди остальных Наталья выглядела очень достойно. Очень грамотно провела гонку, результат сам за себя говорит", - сказал собеседник агентства.

По словам Смирнова, Непряева использовала весь свой потенциал во время прошедшей гонки. Среди главных черт лыжницы первый тренер спортсменки отметил трудолюбие и умение грамотно рассчитать, выстроить гонку.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.