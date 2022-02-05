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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе: серебро Непряевой в скиатлоне придаст ей положительных эмоций на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что помимо позитива, есть и негатив в выступлении российской команды в скиатлоне
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серебро лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне придаст ей положительных эмоций в дальнейших стартах на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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В субботу россиянка заняла второе место в скиатлоне. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Есть и позитив, но и некий негатив, - сказала Вяльбе. - Давно ждали медали - в этой дисциплине ее не было с 2006 года. И очень рада за Наталью - это придаст ей положительных эмоций и позитивный импульс".

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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