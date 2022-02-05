Тихонов: Непряеву верно подвели к Олимпиаде, поэтому она завоевала серебро в скиатлоне

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российскую лыжницу Наталью Непряеву правильно подвели к Олимпийским играм в Пекине, поэтому она смогла завоевать серебряную медаль в скиатлоне. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Очень рад за Елену Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России - прим. ТАСС)! [Наталья] выстояла, выдержала, молодец. Правильно подвели к основному старту сезона, на свежести, поэтому она и показала [результат]. Я в этом не сомневался, именно это и произошло", - сказал Тихонов.

"Юрий Бородавко (тренер сборной России по лыжным гонкам - прим. ТАСС) - гений! Столько лет работает, мне кажется, его родили на лыжне, красавец, с большим уважением отношусь к Бородавко и вообще к их коллективу. Были такие проблемы - не было результатов. Молодцы, то, чего не хватает у нас в биатлоне. Сколько сможем взять медалей - все наши", - добавил Тихонов.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.