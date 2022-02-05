{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Смирнов: медаль лыжницы Непряевой имеет большое психологическое значение

В субботу россиянка завоевала серебро в скиатлоне

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпийских играх в Пекине имеет имеет большое психологическое значение. Об этом ТАСС заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Непряева в субботу завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Завоевание медали в первый день имеет очень большое психологическое значение. У спортсменов на Олимпийских играх всегда незнакомая обстановка. А завоевание медали говорит о том, что можно выступать, побеждать и добиваться результата", - сказал Смирнов.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Мать Непряевой заявила, что от лыжницы не нужно требовать медалей в каждой гонке
В субботу россиянка завоевала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью