Смирнов: медаль лыжницы Непряевой имеет большое психологическое значение

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпийских играх в Пекине имеет имеет большое психологическое значение. Об этом ТАСС заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Непряева в субботу завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Завоевание медали в первый день имеет очень большое психологическое значение. У спортсменов на Олимпийских играх всегда незнакомая обстановка. А завоевание медали говорит о том, что можно выступать, побеждать и добиваться результата", - сказал Смирнов.