В Госдуме отметили высокую значимость медали лыжницы Непряевой на Играх в Пекине

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль лыжницы Натальи Непряевой на Олимпийских играх в Пекине имеет высокую ценность для всей команды и станет стимулом для российских спортсменов. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в субботу Непряева завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - Тереза Штадлобер из Австрии.

"Это очень важная медаль для нашей команды. Несмотря на то, что это серебряная награда, она имеет очень высокую ценность для нас и для Натальи. Я хочу поздравить Федерацию лыжных гонок России и ее президента Елену Вяльбе с этой наградой. Уверен, что это только начало для нашей большой команды и, конечно, для наших лыжников. Такая награда является хорошим заделом и стимулом для всех спортсменов", - сказал Свищев.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. На Играх в 2018 году в Пхёнчхане россиянка завоевала бронзу в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В текущем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".