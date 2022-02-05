Мать Непряевой заявила, что от лыжницы не нужно требовать медалей в каждой гонке

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне на Олимпиаде. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева проиграла победительнице 30,2 секунды.

"Этот успех нельзя назвать неожиданным, у нее и до этого уже были в карьере серьезные достижения, - сказала Ирина Непряева. - Признаюсь, я внутренне чувствовала, что она сегодня должна неплохо выступить, но перед стартом все равны, и только финиш расставляет всех на свои места. Наташа молодец, сделала то, что должна была сделать в том состоянии, в котором сейчас находится. Наташа не привыкла довольствоваться местами ниже первого, но все хотят туда попасть".

"Давайте смотреть соревнования до конца, и не нужно навешивать на нее груз ответственности, что и в следующих гонках она обязана выигрывать медали. Я не общалась с дочерью с тех пор, как она прилетела в Пекин. Я никогда не отвлекаю ее перед соревнованиями, когда она готовится к гонке, то за день-два уходит в себя, и мы стараемся ее не беспокоить и не отвлекать. Эту гонку я смотрела по телефону на стадионе, где бежал сегодня младший сын. Шли областные детские соревнования, и Наташа всем участникам перед стартом принесла такой подарок", - добавила Ирина Непряева.