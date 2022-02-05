Нидерландская конькобежка Схаутен стала олимпийской чемпионкой на дистанции 3 000 метров

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен заняла первое место на дистанции 3 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница преодолела дистанцию за 3 минуты 56,93 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второй стала итальянка Франческа Лоллобриджида (отставание 1,13 секунды), тройку лидеров замкнула Изабель Вайдеман из Канады (+1,71). Россиянка Евгения Лаленкова заняла 10-е место (+6,49), Наталья Воронина - 11-е (+6,91).

Также в соревнованиях приняла участие немка Клаудия Пехштайн, показавшая 20-й результат (+20,23), именно ей принадлежал прежний олимпийский рекорд, установленный в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити (3.57,70). Для 49-летней спортсменки эти Олимпийские игры стали восьмыми в карьере, по этому показателю она сравнялась с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, на счету которого также рекордные восемь зимних Олимпиад. Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали. Спортсменка дебютировала на Играх в 1992 году, с тех пор она пропустила только Олимпиаду 2010 года в Ванкувере по причине дисквалификации.

Схаутен 29 лет, она становилась бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, четыре раза побеждала на чемпионатах мира и четыре раза - на чемпионатах Европы.

30-летняя Лоллобриджида является чемпионкой Европы, также в ее активе одна серебряная и четыре бронзовые награды европейских первенств. 26-летняя Вайдеман - серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.

Соревновательная программа в конькобежном спорте продолжится 6 февраля забегами мужчин на дистанции 5 000 метров. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.