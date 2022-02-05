Чепиков: российская лыжница Непряева работала с очень хорошим настроем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева целенаправленно готовилась к сезону и с хорошим настроем отработала скиатлон на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне на Олимпиаде. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Очень рад за Наталью, она готовилась целенаправленно к этому сезону и работала с очень хорошим настроем. Желаю дальнейших побед ей и нашей лыжной сборной. Я думаю, с Йохауг можно соревноваться на дистанции. Олимпиада - это продолжительное по времени соревнование, и спортивная форма может меняться", - сказал Чепиков.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".