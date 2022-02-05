Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды, команда использовала 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и зашла на три штрафных круга. Сборная Франции заняла второе место (отставание 0,9 секунды; 3 круга + 11 дополнительных патронов). Команда России отстала от победителей на 1,5 секунды (1+13).