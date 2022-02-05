Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды, команда использовала 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и зашла на три штрафных круга. Сборная Франции заняла второе место (отставание 0,9 секунды; 3 круга + 11 дополнительных патронов). Команда России отстала от победителей на 1,5 секунды (1+13).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
|Россия
|0
|1
|1
|2
|4
|Италия
|0
|1
|0
|1
|4
|Франция
|0
|1
|0
|1
|6
|Канада
|0
|0
|1
|1
|6
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|8
|Китай
|0
|0
|0
|0
|9
|США
|0
|0
|0
|0
|10
|Германия
|0
|0
|0
|0