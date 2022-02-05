Непряева: преимущество норвежки Йохауг в скиатлоне показало, что она сильнее соперниц

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг своим финишем с преимуществом более 30 секунд в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине показала, что на сегодняшний день она является сильнее всех соперниц. Такое мнение журналистам высказала российская лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.

Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева проиграла победительнице 30,2 секунды.

"Мне сложно сформулировать, что я сейчас чувствую, - сказала Непряева. - Я безумно рада, это моя первая личная олимпийская медаль. Пока эмоции переполняют, полного осознания еще нет".

"Трудно сказать про преимущество Йохауг, но если она убежала на 30 секунд, то она явно сильнее. Первая медаль для российской команды на Олимпиаде? Это круто, но пока, как я уже сказала, осознание не пришло, но эмоции переполняют", - добавила Непряева.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.