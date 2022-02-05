Губернатор Тверской области: серебро Игр в Пекине подтверждает мастерство Непряевой

ТВЕРЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил уроженку Твери Наталью Непряеву, завоевавшую серебряную медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Завоеванная награда подтверждает высокий класс российской лыжницы и силу воли, сообщил в субботу глава региона.

Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне, первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.

"Вы завоевали первую медаль российской команды на главных спортивных стартах планеты, подтвердили высокий класс мастерства и силу воли. Ваша награда приумножает достижения отечественной школы лыжных гонок, славу нашей страны как великой спортивной державы. Желаю вам новых олимпийских достижений в Пекине. Тверская область болеет за вас и гордится вами", - цитирует пресс-служба Руденю.

Как отметили в правительстве региона, Руденя направил телеграмму с поздравлениями в адрес лыжницы. В настоящее время Непряева также является президентом Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком "За заслуги в развитии Тверской области". Также с наградой спортсменку, которая представляет Архангельскую область на Играх в Пекине, поздравил губернатор региона Александр Цыбульский.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.