Тихонов назвал успехом бронзовую медаль в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российских биатлонистов в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине является успехом. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Надо радоваться бронзе - это успех, это медаль, это пьедестал. Я рад бронзовой медали, я говорил, что мы способны за медали бороться. Если получится все как надо, мы можем выиграть золото, этот шанс был. Не корите, наоборот, хвалите, говорите положительно, что в следующей гонке поражение настраивает на победу", - сказал Тихонов.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.