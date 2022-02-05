Конькобежка Воронина: забег на 3 000 м помог психологически размяться перед "пятеркой"

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Забег на дистанции 3 000 метров на Олимпиаде в Пекине стал физической и психологической разминкой перед дистанцией 5 000 метров и позволит чувствовать себя спокойнее на "пятерке". Об этом рассказала в субботу журналистам российская конькобежка Наталья Воронина.

Воронина с результатом 4 минуты 3,84 секунды стала 11-й в забеге на 3 000 м. Еще одна россиянка Евгения Лаленкова заняла 10-ю позицию с результатом 4 минуты 3,42 секунды.

"Для меня этот старт - как настройка перед "пятеркой". Я реально оценивала свои шансы на эту дистанцию, - призналась спортсменка. - Эта дистанция для меня как разведка перед 5 000 м. Я очень сильно мандражирую, несмотря на то что уже восемь лет из года в год выступаю на таком уровне. И как раз таки именно этот забег дал мне размяться как физически, так и немножко психологически быть спокойнее. Для меня было важно стартануть, чтоб внутри стать поспокойнее". Она добавила, что недовольна качеством льда на Национальном овале в Пекине, который лишь "одну-две тренировки был более-менее".

Воронина подчеркнула, что особенно настраивается на забег 5 000 м. "Я пока еще как-никак рекордсменка мира. Честно - хочу на "пятерке" что-то показать, - отметила она. - Но грустно мне осознавать, что я много потеряла в октябре после операции. Я не хочу все сваливать на нее, но до этого у меня все было прекрасно, мы очень хорошо отработали подготовительный период летом, все должно было складываться, как мы рассчитывали".

При этом, по ее словам, за время восстановления после операции удалось набрать достаточную форму. "После операции был какой-то ужас. Мне кажется, я 100 м разгонялась, и на этом можно было заканчивать", - добавила спортсменка.

Она также рассказала, что перед забегом на 3 000 м тренер Павел Абраткевич предлагал взять на забег наградные костюмы. "Я реалист. Я говорю: "Паш, зачем?". Зачем мне его брать, потом запаковывать и опять уносить? На "пятерку" я его, возможно, возьму. Жене [Лаленковой] сегодня говорю: на командную гонку точно возьму костюм", - сказала конькобежка.