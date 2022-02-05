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Олимпиада-2022 в Пекине

Никитин: промахи помешали российским биатлонистам выиграть золото Олимпиады в эстафете

В субботу россияне завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Штрафной круг в результате промахов на стрельбищах в смешанной эстафете Олимпийских игр помешал сборной России выиграть золото. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер российского биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин.

Россияне в составе Латыпова, Александра Логинова, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой выиграли бронзу в первой олимпийской биатлонной гонке. На втором этапе один штрафной круг пробежала Резцова, при передаче эстафеты Логинову россияне были седьмыми.

"Все так и планировалось. Я считаю, что если бы не один штрафной круг, то мы бы боролись за первое место. Логинов молодец, большое ему спасибо", - сказал Никитин.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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