Никитин: промахи помешали российским биатлонистам выиграть золото Олимпиады в эстафете

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Штрафной круг в результате промахов на стрельбищах в смешанной эстафете Олимпийских игр помешал сборной России выиграть золото. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер российского биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин.

Россияне в составе Латыпова, Александра Логинова, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой выиграли бронзу в первой олимпийской биатлонной гонке. На втором этапе один штрафной круг пробежала Резцова, при передаче эстафеты Логинову россияне были седьмыми.

"Все так и планировалось. Я считаю, что если бы не один штрафной круг, то мы бы боролись за первое место. Логинов молодец, большое ему спасибо", - сказал Никитин.