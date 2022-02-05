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Олимпиада-2022 в Пекине

Драчев: Латыпов не имел шансов бороться за золото на финише смешанной эстафеты

В субботу российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в миксте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов на финише не имел шансов бороться за золотую медаль смешанной эстафеты на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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В субботу российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Я бы не сказал, что Эдик не набрал, он в своей рабочей форме, - сказал Драчев. - Просто насколько норвежец [Йоханнес Бё] и француз [Кентен Фийон-Майе] были сильнее - это лидеры Кубка мира, лидеры по ходу всего биатлона в этом и в прошлых годах. Эдик пока с такими монстрами бороться не может. Мы же понимали, что нужно было удержать бронзу, чтобы не обогнал швед [Себастьян] Самуэльссон, но в этом плане Эдик хорошо сработал, вытащил, отборолся до финиша. Но шансов на финише у него не было".

"Я бы не сказал, что кто-то удивил из наших спортсменов, это биатлон в горах. Мало того, что в горах, еще и с ветром - многие заходили на штрафные круги. Здесь нужно говорить, что погодные условия такие, у нас получилось, можно радоваться", - добавил Драчев.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.

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