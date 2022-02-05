Конькобежка Пехштайн заявила, что пока не хочет рассуждать о продолжении карьеры

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Конькобежка из Германии Клаудия Пехштайн, которой 22 февраля исполнится 50 лет, заявила, что была счастлива стать самой возрастной в истории участницей зимних Олимпийских игр и пока не хочет раздумывать над продолжением карьеры.

"Я пока хочу просто отпраздновать участие в своей восьмой Олимпиаде. Я горжусь собой, что смогла это сделать. Я не уверена сейчас [буду ли я пытаться участвовать еще в одних Играх]. А потом будем смотреть. Надеюсь свой день рождения провести дома", - сказала она журналистам.

Она призналась, что была счастлива установить рекорд Олимпиады. "Вчера я на церемонии открытия несла флаг германской команды. Это был великолепный момент для меня, высшая точка моей карьеры. Сегодня вы могли видеть, что я победно вскинула руки, когда финишировала. Я не выиграла, но это было важно для меня", - добавила конькобежка.

Она отметила, что не расстроилась последнему месту в забеге с результатом 4 минуты 17,16 секунд. "Я уже была в такой ситуации 10 лет назад, потому что считалась слишком старой. Но я горда собой. Я все еще могу соревноваться с более молодыми спортсменами", - отметила Пехштайн.

Также спортсменка рассказала, что ей приятно, когда ее называют легендой. "Для меня большой момент, когда молодые спортсмены говорят, что очень уважают мою карьеру и для них я легенда. Конькобежка из Китая, которая сидела рядом со мной, сказала: "Вы легенда, как здорово, что я могу бежать с вами". Я очень счастлива. В немецкой прессе вы такого не прочитаете", - сказала она.